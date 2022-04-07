"Путіну необхідно висувати жорсткі умови": Дуда назвав мету нападу Росії на Україну

Діалог з Росією не має сенсу, вважає Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії Росії, яка по звірськи вбиває цивільних людей, спрямовані проти мирного населення України, є геноцидом. У зв'язку з цим Дуда закликав до жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

"З цим важко не погодитись", — сказав Дуда у відповідь на питання журналіста, чи поділяє той оцінку щодо вчинків російських військових у Бучі, яку раніше висловив президент Володимир Зеленський, — "Мета цього вторгнення – знищити українську націю".

Водночас польський президент вважає, що Захід має вийти з діалогу із Путіним.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну необхідно висувати жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити", – підсумував Дуда.

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