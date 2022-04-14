"Путіну потрібна перемога до 9 травня": військовий експерт спрогнозував дії окупантів

Путіну потрібна перемога, а якою ціною – йому все одно.

Російському диктатору Володимиру Путіну до 9 травня потрібна якась перемога в Україні, щоб організувати парад.

Про це у коментарі Оbozrevatel розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Путіну потрібна перемога, а якою ціною – йому все одно... Але знову повертаємось до воєнного ідіотизму. Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати. Як співав Висоцький, "нам говорили, потрібна висота, і не шкодуй набоїв". Тут абсолютно та сама історія. Путіну потрібна перемога, а якою ціною – йому все одно. Пів країни покладіть, але перемогу мені дайте. 9 травня хочу провести парад. Капризний хлопчик із бункера", - сказав Олег Жданов.

Військовий експерт зазначив, що російські окупанти до 9 травня можуть частково захопити Маріуполь, проте у місті все ще триватимуть вуличні бої.

"Якщо сильно постарається, можливо, вони візьмуть Маріуполь. Але спочатку туди треба перекинути війська, бо те угруповання, яке там перебуває, не може взяти Маріуполь понад місяць. Це перше. І друге – я не думаю, що навіть до 9 травня вони встигнуть взяти повністю Маріуполь. Все одно йтимуть вуличні бої. Навіть якщо у центрі чи на якійсь вулиці вони встановлять російський прапор, повністю вибити наших звідти буде неможливо. Ми повинні розуміти, що в Путіна, взагалі-то, є що продавати російському обивателю. Він має тимчасово окупований південь України, Запорізька АЕС, тобто світло для південного сходу України є. Дніпровська вода вже пішла до Криму, канал працює на повну потужність, уже заповнюють рисові поля біля Джанкоя. Але це бонус, який виходить за завдання, які ставив собі Путін. З цих завдань не виконано жодного. Ось чому він так сильно нервує і ось чому росіяни битимуться головою об стіну, намагаючись проломити її лобом – саме для того, щоб виконати поставлені завдання", - сказав Жданов.

Нагадаємо, за даними естонської розвідки, збройні сили Росії завершують підготовку до наступу на сході України. Вони також блокують перекидання підрозділів ЗСУ у східному напрямку.

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