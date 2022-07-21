Путіну потрібно пів року для того, щоб “перепочити” та знову напасти на Україну - Жданов

Очільнику Кремля Путіну потрібно пів року для того, щоб “перепочити” та знову напасти на Україну. Фюрер не буде чекати вісім років, щоб знову вторгнутися в нашу державу - у нього на це немає часу.
У Путіна немає часу на довгу паузу у війні проти України. На “перепочинок” він може взяти пів року.
Про це в етері ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Якщо ми сьогодні погодимося на перемовини - це буде відкладена війна. Путін не буде тягнути вісім років, як це було після “Мінськ-2”. Він це зробить набагато швидше. Тим більше, що сьогодні мілітарна машина в РФ розкручена, система прихованої мобілізації працює, вони намагаються перевести економіку на військові рейки. Путіну потрібно на “перепочинок” півроку - максимум рік”, - наголосив Олег Жданов.
За його словами, другий шанс для України - довести свою незалежність та розгромати російську армію.
Нагадаємо, що Росія планує анексію п'ятої частини України в середині вересня.
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