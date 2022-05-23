"Путіну потрібно тримати суспільство в тонусі": колишній голова зовнішньої розвідки розповів про "успіхи" армії РФ

Путін дуже побоюється великих втрат та відступів. Тому він намагається по деяким напрямкам - Попаснянському, Рубіжному - демонструвати хоч якісь успіхи.

Про це повідомив колишній голова зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж.

За його словами, “успіхи” Путін демонструє, щоб тримати російське суспільство у тонусі та нав’язувати їм пропаганду. З іншого боку є ймовірність втратити підтримку населення РФ.

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“Наразі до 30 тисяч загиблих та 55-60 тисяч поранених - це конкретні підстави для дестабілізації в російському суспільстві. Тому планку Путіну потрібно тримати в тонусі: ми перемагаємо. Тому на Луганському та Донецькому напрямках, про які вони заявили, як пріоритетні, сьогодні потрібно показувати кожного дня успіх”, - розповів Микола Маломуж.

Він також додав, що російські окупанти могуть готувати південну операцію, щоб згенерувати сили для подальшого наступу на Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області.

“Наразі така системна робота - це не лише імідж та успіх, але й передумова для переговорних процесів. Недарма Мединський заявив про те, що Україна не йде на перемовини. Вони хочуть набрати якомога більше аргументів, за рахунок, як вони кажуть, нових успіхів, нових захоплених територій, а надалі говорити про перемовини з українською стороною. Але я скажу, що так не буде, тому що в даній ситуації ми ставимо жорстке питання: вивести всі війська з України повністю і надати цілковиту модель безпеки”, - підкреслив колишній голова зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про роботу платформи United 24 та закликав долучатись до підтримки України.

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