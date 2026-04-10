Путіну повідомили, що Росія програла війну дронів: у Міноборони РФ паніка через "безшумні" дрони Києва - ISW

Українські війська досягли переваги над російськими у використанні безпілотників. Це сприяє зупинці російського просування та нещодавнім українським контратакам. Успіхи ЗСУ помітили у Кремлі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

«Україна значно посилила свою ударну кампанію середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили від кінця 2025-го та особливо на початку 2026 року, що перешкоджало просуванню Росії по всьому театру військових дій і, ймовірно, також заважає цьогорічному весняно-літньому наступу ворога», — зазначили експерти.

Пропагандисти, що підтримують агресію проти нашої держави, почали писати, що Україна досягає успіхів у своїх зусиллях з повітряного придушення на полі бою за допомогою безпілотників та інших технологічних адаптацій.

Кремль негласно визнає перевагу України в операціях безпілотників на полі бою та виробництві оборонно-промислової бази. Російський мілблогер, посилаючись на невказані джерела, 9 квітня повідомив, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що Україна має «значну» технологічну перевагу у війні безпілотників на передовій.

Очільник Міноборони РФ Андрій Бєлоусов нібито заявив, що ситуація є «критичною» для російських сил, оскільки Україна має як чисельну перевагу в безпілотниках, так і розробила нове «покоління обладнання».

Бєлоусов нібито сказав Путіну, що Україна використовує «більш складні системи», яким російські сили «значною мірою не готові» протистояти. Путін, як повідомляється, визначив розробку технології безпілотників всередині країни як пріоритет на майбутнє. Однак ISW не може перевірити достовірність цього повідомлення.

Раніше експерт повідомив, що у березні 2026 року ЗСУ вперше за повномасштабну війну запустили глибокими російськими тилами більше ударних БпЛА, ніж РФ по Україні.

Зокрема, очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що російські реактивні дрони не дають переваги на полі бою. А їхня поява свідчить про кризу у виробництві ракет РФ. Українська ППО успішно збиває ці «гібриди».