Путіну привиділася польська "агресія": він заявив, що "тільки РФ дасть Україні гарантії безпеки" 

Російському диктатору Путіну привиділася "польська агресія" стосовно заходу України, він запропонував нашій державі, щоб "Росія стала гарантом безпеки".

Про це диктатор сказав 7 грудня.

"Націоналісти Польщі "сплять та бачать", як забрати західну Україну. Єдиним справжнім гарантом територіальної цілісності та суверенітету України може бути лише РФ", - цинічно заявив Путін.

Заяви російської пропаганди про те, що "на Україну може напасти Польща"

Російські пропагандисти та офіційні особи ще від 24 лютого придумують фейки про "напад Польщі на захід України". Хоча Польща є однією із тих держав, яка надає нам великі обсяги допомоги, щоб врятуватися від справжнього агресора.

У квітні російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито Польща у травні планувала захопити західні області України під приводом травневих військових навчань, а до червня Україну нібито могли "поділити". Таку маячню повторював і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, мовляв, "партнери київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають "особливі плани на українські землі".

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також спростував російську маячню, мовляв, Київ та Варшава нібито домовилися про те, що "Польща забере захід України за її борги" і що польські найманці зрештою окупують Україну.

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