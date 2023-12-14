Путіну ввижається, що російська армія "покращує становище" по всій лінії фронту в Україні

За словами Путіна, лінія фронту в окупантів в Україні нібито складає 2000 кілометрів.

Російський диктатор Володимир Путін, у якого завжди "все було по плану", заявив, що ЗС РФ "покращують своє становище" на всій лінії фронту.

Про це очільник Кремля сказав під час "прямої лінії" у четвер, 14 грудня, передають пропагандисти.

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"Практично на всій лінії зіткнення наші збройні сили, скажімо скромно, покращують своє становище. Протягом усього йде поліпшення становища наших військ", - вірить він.

Путін також додав, що лінія фронту в окупантів нібито складає 2000 кілометрів.

Також він прокоментував український контрнаступ та заявив про великі втрати ЗСУ. Додамо, що, за даними Генштабу, станом на 14 грудня 2023 втрати російської армії становлять 342 тисячі осіб.

"У ЗСУ ніде нічого не вийшло з контрнаступом. Остання спроба, на сьогоднішній день - це виглядає як остання їхня спроба", - заявив диктатор Кремля.

Нагадаємо, Путін назвав війну в Україні "громадянською".

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