Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін знову назвав нову причину нападу на Україну: що цього разу придумав "фюрер"

Дата публікації
Перегляди
3385
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін знову назвав нову причину нападу на Україну: що цього разу придумав "фюрер"

Фото: Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки у його фантазіях українські території колись були "російськими".

Російський президент-терорист Володимир Путін знову придумав нову причину повномасштабного вторгнення до України. Він вкотре заглибився в історію та заявив, що Україна разом із Заходом намагалася "розірвати історію на частини ", назвавши українські землі "споконвічно російськими". 

Таку маячню російський "фюрер" видав під час онлайн-зустрічі з лауреатами та фіналістами всіх рудівських змагань "Вчитель року", відео його "величної" промови поширюють російські ЗМІ. 

"Можливо, цього конфлікту, якби не було спроб деяких сил в самій Україні та на Заході виправити історію та розірвати цю історію на частини, якби не було возвеличення тих, хто співпрацював з Гітлером, з нацистами, якби у фашистів не було бажання відродити цей неоназизм на наших історичних територіях", - заявив він.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Путін сподівається, що "генерал Зима" врятує його армію від поразки в Україні.

Папа Римський засудив абсурд від Путіна і звернувся до Зеленського

Папа Римський засудив абсурд від Путіна і звернувся до Зеленського

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація