Путін знову назвав нову причину нападу на Україну: що цього разу придумав "фюрер"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки у його фантазіях українські території колись були "російськими".

Російський президент-терорист Володимир Путін знову придумав нову причину повномасштабного вторгнення до України. Він вкотре заглибився в історію та заявив, що Україна разом із Заходом намагалася "розірвати історію на частини ", назвавши українські землі "споконвічно російськими".

Таку маячню російський "фюрер" видав під час онлайн-зустрічі з лауреатами та фіналістами всіх рудівських змагань "Вчитель року", відео його "величної" промови поширюють російські ЗМІ.

"Можливо, цього конфлікту, якби не було спроб деяких сил в самій Україні та на Заході виправити історію та розірвати цю історію на частини, якби не було возвеличення тих, хто співпрацював з Гітлером, з нацистами, якби у фашистів не було бажання відродити цей неоназизм на наших історичних територіях", - заявив він.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Путін сподівається, що "генерал Зима" врятує його армію від поразки в Україні.

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