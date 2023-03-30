Путіну зробити це дуже складно: російська політикиня розповіла, чи піде диктатор на переговори після контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони України Резніков анонсував контрнаступ ЗСУ протягом квітня-травня 2023 року. В Інституті вивчення війни пишуть про те, що успішні контрнаступи ЗСУ можуть схилити очільника Кремля Путіна до переговорів та припинення війни саме на українських умовах.

Про це розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Путіну зробити це дуже складно. Мені здається, що на переговори саме на українських умовах він точно не піде. Але те, що ми знову почули слова про переговори, це дуже важлива історія і те, що доволі активно в Кремлі говорили з приводу китайського мирного плану, теж є тим, що можна було б спробувати використати і якось цю історію обіграти. Тому що одним з перших пунктів китайського мирного плану є повага суверенітету в міжнародно визнаних кордонах ООН, а це кордони України 1991 року. Тому, мені здається, цей пункт дуже важливий", - зазначила Курносова.

Водночас очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що вирішити війну за допомогою дипломатії буде можливо лише тоді, коли РФ зазнає поразки на полі бою.

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