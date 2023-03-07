ПВК "Вагнер" набирає колишніх пацієнтів з психічними розладами – ЗМІ

Відтепер для вступу на службу до "вагнерівців" не потрібні довідки від психіатра та нарколога.

В Росії до складу бойовиків "Вагнер" набирають колишніх пацієнтів психдиспансерів. Під час запису до ПВК у чоловіків не вимагають жодних довідок, серйозного медичного обстеження не проводять.

Про це пише The Moscow Times.

За даними журналістів, оголошення про те, що тепер для вступу на службу до "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюорографія, розмістили в одній із груп ПВК у соцмережах. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування у психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.

Так, один із журналістів під виглядом того, хто бажає записатися до ПВК, заявив рекрутерам, що проходив лікування від нервового зриву, йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новобранців і запропонували самостійно себе по ній оцінити.



"З інструкцією ознайомимося, якщо все нормально, чекаємо на тебе", - повідомив рекрутер ПВК.

Хоча в інструкції сказано, що до приватної військової компанії не беруть людей, які "хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, та страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С". Однак жодних довідок не вимагають, після прибуття на місце, як випливає з тієї ж інструкції, серйозного медичного обстеження не проводиться: беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики.

Рекрутери ПВК" Вагнер"пояснюють різке зниження вимог до вступників на службу – "щоб прибрати зайву бюрократію".

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за Бахмут, ворогові не вдасться оточити місто без значних втрат зі свого боку.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив заяву про проблеми під Бахмутом. За його словами, ЗСУ сформували угруповання для блокування його найманців на Бахмутському напрямку.

Пригожин також заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута – фронт посиплеться до російських кордонів.

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