ПВК "Вагнер" отримала від КНДР зброю для війни в Україні – джерела в Білому домі

Американський чиновник уточнив, що минулого місяця Північна Корея доставила до РФ піхотні ракети і ракети для використання "Вагнером".

ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї для російських військ у війні проти України, що свідчить про розширення ролі компанії в цьому конфлікті.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного високопосадовця в адміністрації президента США.

"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила первинне постачання зброї компанії "Вагнер", яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея доставила піхотні ракети і ракети до Росії для використання "Вагнером", – розповів американський чиновник.

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Зважаючи на наявні розвідувальні дані, у США, вважають, що кількість доставлених Північною Кореєю засобів не змінить динаміку бойових дій в Україні.

"Але ми занепокоєні тим, що Північна Корея планує доставити більше військової техніки "Вагнеру", – зауважив офіційний представник Пентагону.

За даними експертів з озброєння, КНДР створила балістичні ракети, здатні завдати удару практично по будь-якій точці Землі. Також повідомляється про створення зброї меншої дальності.

Офіційні особи США кажуть, що постачання зброї Пхеньяном є прямим порушенням резолюцій Радбезу ООН,тож Штати планують підняти це питання на засіданні організації.

Американський чиновник розповів виданню, що президент РФ Володимир Путін дедалі частіше звертається до ПВК "Вагнера" по допомогу для російських військ в Україні. Посадовець також розповів, що власник компанії Євген Пригожин витрачає понад 100 млн дол. на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні.

За оцінками США, ПВК "Вагнера" має в Україні 50 тис. осіб, серед яких 10 тис. контрактників і 40 тис.завербованих з російських в'язниць засуджених.

Нагадаємо, ще на початку листопада у Білому домі повідомили, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів. Пхеньян намагається це приховати та видати за постачання озброєнь до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

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