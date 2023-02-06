ПВК "Вагнер" по другому колу вербує зеків, але охочих у десятки разів менше – росЗМІ

Вербувальники ПВК "Вагнер" по другому колу приїжджають до російських колоній, звідки вже забирали в'язнів на війну в Україну.

Про це повідомляє російське видання "Медіазону".

За інформацією видання, тепер вербування відбуватиметься не так урочисто: вся колонія більше не вишиковується на плацу, а сам власник "Вагнер" Євген Пригожин більше не прилітає вертольотом.

Ув'язнені перестали вірити обіцянкам "вагнерівців" і зрозуміли, що потрапити на війну в Україну – це спосіб не вийти на волю, а загинути.

"Останнього разу [наприкінці минулого року] зв'язувалася людина, яка перебуває під Бахмутом. Він сказав, що шкодує, що поїхав туди. Говорив, що 20% живі з тих, які звідси поїхали", – каже ув'язнений однієї з колоній на Уралі.

За інформацією "Медіазони", якщо влітку та восени з однієї колонії їхати на війну викликалося кілька сотень ув'язнених, то тепер – лише кілька десятків.

Самі ж "вагнерівці" не соромлячись розповідають, що тих, хто скаржився на слабке здоров'я та відмовлявся працювати "доводиться усувати" і попереджають, що за дезертирство чи здачу в полон зеків страчують, як убитого кувалдою Євгена Нужина.

"Якщо хтось здасться в полон, то його виміняють на 15 полонених українців, на 20, скільки буде потрібно, і перед строєм його показово розстріляють. Ну, ви ж чули напевно про це. І так, ми замовили до нового року чохли для кувалд", – переказував слова найманця один із ув'язнених.

Що відомо про ПВК "Вагнер" на фронті

Раніше повідомлялося, що екс-командир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв уникнув переслідування російських прикордонників і втік у Норвегії. Там він попросив політичного притулку та розповів, що боїться екстрадиції як до Росії, так і до України.

Саме втікач Андрій Медведєв був командиром убитого кувалдою ув'язненого Євгена Нужина із загону ПВК "Вагнер".

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що у Євгена Пригожина "вистачить людей на 6-9 місяців", якщо збережеться нинішня система "утилізації вагнерівців".

За інформацією британської розвідки, у Росії значно сповільнилося вербування найманців у ПВК "Вагнер".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців".

За інформацією російських правозахисників, із 50 тисяч російських зеків, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні в Україні, на фронті залишилося лише 10 тисяч осіб. Решта – або вбиті, або поранені, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон.