ПВК "Вагнера" вже вербує всіх поспіль на війну в Україні: розповідь найманця

ПВК "Вагнера" вже вербує всіх поспіль на війну в Україні: розповідь найманця

Формуються зібрані загони, усілякий непотріб, сказав найманець.

Російська приватна військова компанія "Вагнера" розпочала набирати усіх поспіль найманців, готових вирушити воювати проти України.

Про це повідомила російська служба BBC з посиланням на джерело серед найманців та оголошення в пабліках, де раніше вербували бойовиків.

Так, у пункті вербування в Молькіно під російським Краснодаром "набирають усіх поспіль". Про це журналістам розповів один із найманців, який ще нещодавно перебував поблизу кордону РФ та України, а зараз повернувся додому.

"Саме тих (найманців набирають ­– ред.), хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків", ­– додав російський найманець.

Він уточнив, що формально це ­– не ПВК "Вагнера", а зібрані загони з різними іншими назвами, "усякий непотріб".

"Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами", – додав найманець.

За інформацією російської служби BBC, вербування найманців стартувало 28 лютого 2022 року.

Для "шукачів роботи" зняли майже всі обмеження, що існували раніше. Зокрема, ще кілька місяців тому до приватної військової компанії не брали нікого, крім росіян, які народилися в межах РФ до 2014 року. Проте від лютого до пункту вербування в Молькіному почали запрошувати і жителів окупованих територій Донбасу, і жителів окупованого Криму, а також іноземців. Водночас надалі зберігається заборона наймати громадян Грузії.

Також перешкодою для найму на війну припинили бути наявність непогашених боргів, відсутність довідки про несудимість чи закордонного паспорта.

Нагадаємо, 8 березня в Міноборони України повідомили, що російські окупанти зазнають великих втрат у війні проти нашої держави, тому противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також окупанти хочуть перекинути до Києва до тисячі "вагнерівців".