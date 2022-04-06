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Пєсков назвав виведення військ із Київської області "жестом доброї надії"

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Пєсков назвав виведення військ із Київської області "жестом доброї надії"

Getty Images

Відведення військ нібито було необхідним для переговорів.

У Кремлі відреагували на виведення військ з Київської області та назвали його “жестом доброї волі”.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише російське пропагандиське видання РІА "Новости"

За його словами, відведення військ нібито було необхідним для створення умов, спрямованих на переговори між українською та російською сторонами.

"Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни Володимир Путін наказав військам піти з регіону", — заявив Пєсков.

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