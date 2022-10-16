Пєсков побідкався, що допомога НАТО Україні "все ускладнює" і натякнув на подальшу мобілізацію

Пєсков заявив, що НАТО "де-факто влізло в український конфлікт".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що НАТО "де-факто влізло в український конфлікт" і "істотно ускладнює ситуацію", але це жодним чином не впливає на "мету РФ".

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Одна річ – це "київський режим", а інша річ – це потенціал НАТО. Це додаткове навантаження. Але наш потенціал дозволяє продовжувати в цих умовах "операцію", - заявив він.

Також речник Путіна намагався виправдати провали "другої армії світу" у війні, натякнувши, що росіянам не варто розслаблятися у питанні щодо мобілізації.

"Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої економічної та іншої мобілізації", – сказав він.

Підтримка НАТО України

Російський президент Володимир Путін наскільки роздратований підтримкою союзників України, тож нещодавно заявив, що пряме зіткнення НАТО з російською армією є вкрай небезпечним, адже обернеться катастрофою світового масштабу.

Проте Україна і надалі продовжує отримувати військову допомогу від країн Заходу. Так, міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Іспанія передасть українським захисникам чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

На думку політичного аналітика Максима Яковлєва, у найближчі роки після перемоги України Росія знову може на нас напасти. Проте, аби цього не сталося, Росія має бути демілітаризована, денуклеаризована, а першочергово – деімпералізована.

Читайте також: