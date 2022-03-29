Пєсков про переговори у Стамбулі: "Сьогодні-завтра все стане зрозуміло"

Пєсков про переговори у Стамбулі: "Сьогодні-завтра все стане зрозуміло"

Прессекретар російського президента не дає прогнозів щодо результатів переговорів.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив, коли буде зрозуміло чи "є щось" у перспективах переговорів України та РФ. Все стане зрозумілим вже сьогодні-завтра.

Про це повідомляє видання ТАСС.

"Сьогодні-завтра стане зрозуміло, "є щось обіцяне чи ні" у перспективах російсько-українських переговорів", - сказав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, у Стамбулі переговори почалися вранці 29 березня. В організації зустрічі допоміг президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Зокрема, делегацію України очолюють міністр оборони Олексій Резніков та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Наразі обговорюються міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних питань.

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