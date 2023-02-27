Пєсков прокоментував мирний план Китаю щодо війни в Україні: "СВО рухається у бік поставленої мети"

Керівництво країни-агресорки Росії прокоментувало мирний план Китаю щодо війни, яку розв’язала РФ проти України.
Рупор Кремля Пєсков прокоментував мирний план Китаю. Він заявив, що так звана “спецоперація” прямує в напрямку “поставленої мети”.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Як зазначається, китайський план щодо миру в Україні потребує “ретельного аналізу - “це тривалий та напружений процес”.
“При цьому наразі передумов для переговорів щодо України немає, а спецоперація рухається у бік поставленої мети”, - пишуть ЗМІ з посиланням на Пєскова.
Що відомо про мирний план Китаю
У ніч на 24 лютого Китай оприлюднив свій мирний план щодо закінчення війни в Україні. В суспільстві він отримав неоднозначну оцінку. Водночас президент України вважає, що те, що Китай почав говорити про нашу державу - це непогано.
Проте радник керівника ОП Михайло Подоляк каже, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.
В РФ також відреагували на план. Там кажуть, що Росія "підтримує мирний план" Китаю щодо війни в Україні, проте у Кремлі дописали декілька своїх пунктів.
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