Пєсков прокоментував мирний план Китаю щодо війни в Україні: "СВО рухається у бік поставленої мети"

Рупор Кремля Пєсков прокоментував мирний план Китаю. Він заявив, що так звана “спецоперація” прямує в напрямку “поставленої мети”.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, китайський план щодо миру в Україні потребує “ретельного аналізу - “це тривалий та напружений процес”.

“При цьому наразі передумов для переговорів щодо України немає, а спецоперація рухається у бік поставленої мети”, - пишуть ЗМІ з посиланням на Пєскова.

Що відомо про мирний план Китаю

У ніч на 24 лютого Китай оприлюднив свій мирний план щодо закінчення війни в Україні. В суспільстві він отримав неоднозначну оцінку. Водночас президент України вважає, що те, що Китай почав говорити про нашу державу - це непогано.

Проте радник керівника ОП Михайло Подоляк каже, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

В РФ також відреагували на план. Там кажуть, що Росія "підтримує мирний план" Китаю щодо війни в Україні, проте у Кремлі дописали декілька своїх пунктів.

Читайте також: