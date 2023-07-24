Пєсков прокоментував ранкові вибухи в Москві: "Спроби атакувати російські регіони безпілотниками почастішали"

За його словами, напоготові служби, які займаються безпекою.

В Росії всі, хто займаються безпекою - напоготові. Причиною тому стала атака безпілотників на Москву 24 липня.

Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

“Спроби Києва атакувати російські регіони безпілотниками почастішали. Всі, хто займається безпекою, напоготові”, - сказав Пєсков.

За його словами, “російська відповідь на ці атаки” - продовження “спецоперації”. Він вкотре намагається сформувати в російському суспільстві думку, що мета “СВО” буде досягнута.

Нагадаємо, що о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста.

Читайте також: