Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова фюрера стосовно того, що РФ “ще нічого в Україні не починала”.

Пєсков повторив вже знайому всім мантру про надпотужну державу.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Глава держави апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ буде на полі бою рухатися аж до перемоги. Тут Путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий в цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіюється в ході спеціальної військової операції", - заявив Пєсков.

Відмітимо, що раніше Путін на зустрічі з міністрами сказав, що Росія в Україні “ще чогось серйозного не починала".

Нагадаємо, що в Україні до 15 років в'язниці засудили бойовиків так званої "ДНР".

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