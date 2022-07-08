Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова фюрера стосовно того, що РФ “ще нічого в Україні не починала”.
Пєсков повторив вже знайому всім мантру про надпотужну державу.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
"Глава держави апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ буде на полі бою рухатися аж до перемоги. Тут Путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий в цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіюється в ході спеціальної військової операції", - заявив Пєсков.
Відмітимо, що раніше Путін на зустрічі з міністрами сказав, що Росія в Україні “ще чогось серйозного не починала".
Нагадаємо, що в Україні до 15 років в'язниці засудили бойовиків так званої "ДНР".
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