Пєсков прокоментував зустріч Путіна та Пригожина в Кремлі: розмовляли три години

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з командирами та керівництвом ПВК "Вагнер" у Кремлі 29 червня.

Про це повідомив рупор Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські "Ведомості".

На зустріч були запрошені 35 осіб, включаючи засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Зустріч тривала майже три години, а деталі бесіди не розголошуються. Путін вислухав пояснення командирів та оцінив діяльність компанії на фронті під час війни.

Під час зустрічі було обговорено події, що сталися 24 червня, коли ПВК "Вагнер" спробувала здійснити збройний заколот у Росії. Згідно з раніше наданою інформацією засновником компанії, їхньому загону залишалося всього 200 кілометрів до Москви, проте після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком рішено було припинити подальший наступ і повернутися до тилових таборів.

Увечері 24 червня Кремль оголосив про досягнення домовленостей з Пригожиним стосовно деескалації ситуації, до того ж основну роль у цьому відіграв президент Білорусі Олександр Лукашенко. Згідно з повідомленням Пєскова, кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам Пригожин вирішив покинути Росію і вирушити до Білорусі. Докладніші подробиці зустрічі у Кремлі та її результати залишаються невідомими, а представники Міністерства оборони на запитання не відповіли. Однак, зазначається, що командири ПВК "Вагнер" висловили свою відданість та готовність продовжувати боротьбу за РФ, вважаючи себе прихильниками і солдатами глави держави та верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, що рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнер" поставило його в незручне становище.

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