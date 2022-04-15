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Пєсков розповів, чи поїде Путін до Криму подивитись на те, як затонув крейсер "Москва"

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Пєсков розповів, чи поїде Путін до Криму подивитись на те, як затонув крейсер "Москва"

зображення "Проекту"

Пєсков заявив, що до Криму поїдуть тільки військові.

Російський диктатор Володимир Путін не планує їхати до окупованого Криму. 

Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков. 

Пєсков, відповідаючи на запитання пропагандистів, заявив, що Путін не планує візиту до окупованого Криму через те, що у Чорному морі затонув крейсер "Москва". 

Прессекретар диктатора додав, що цим "питанням повинні займатись військові". 

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас

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