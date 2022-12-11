Пєсков видав нову маячню: "РФ і Захід дійшли до стадії конфронтації, і так доведеться жити далі"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відносини РФ з колективним Заходом фактично заморожені і перебувають на стадії конфронтації.

Невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею "спеціальної військової операції" в Україні.

Про це сьогодні, 11 грудня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Відносини Росії та Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах. Країни Заходу не люблять і особливо не збираються любити Росію, але їй це не потрібно", - цитує його пропагандистське агентство ТАСС.

Також він наголосив, що Європа "дійшла до абсурду" у бажанні не залежати від російського газу. Водночас, за словами Пєскова, вона була прив'язана до постачання американського ЗПГ.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

Після цих заяв аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Путін змушує росіян чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

Згодом Путін визнав, що Росія атакує ракетами енергетичну інфраструктуру України. Диктатор пояснив ці атаки тим, що Україна пошкодила Кримський міст та не дала воду до окупованого Донецька.

А перед цим Дмитро Пєсков вдався до прямого шантажу України, заявивши, що всі можливі страждання населення України припиняться, якщо Київ виконає вимоги Москви.

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