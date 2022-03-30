Пєсков повідомив, чи є у планах РФ створення другого "Сталінграду" в Україні

Пєсков повідомив, чи є у планах РФ створення другого "Сталінграду" в Україні

Вирішальної битви у війні Росії проти України не повинно бути.

У російських колах, наближених до Путіна, незадоволені переговорами, що відбулися в Туреччині. Там заявляють про те, що РФ має "йти до кінця".

Про це пише російське видання "Інтерфакс".

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, влаштовувати "Сталінград" в Україні не збирається. Тобто вирішальної битви у війні Росії проти України не повинно бути.

"Жодних Сталінградів у нас в календарі немає і бути не повинно... А, головне, тут не повинно бути якихось емоцій. Переговорами займаються професіонали, треба їм довіряти. Позиція російської сторони добре відома, вона логічна, вона має дуже міцну підоснову, і ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо нашим недругам", - додав Пєсков.

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