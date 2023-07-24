Пєсков заявив, що Росія не завдавала удару по Спасо-Преображенському собору: "Антиракети" зруйнували храм

В Кремлі запевняють, що не обстрілюють історичні пам'ятки.
Росія традиційно відхрещується від терористичних ракетних атак, якими вона завдає ударів, зокрема, по Одесі. Обстріл Спасо-Преображенського собору там називають “неправдою”.
Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, “російські війська не завдають ударів по храмам”.
"Там йдеться про антиракети, власне які були випущені і які самі зруйнували цей храм", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що російські терористи вночі 24 липня намагалися атакувати портову інфраструктуру річки Дунай в Одеській області.
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