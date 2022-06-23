Пєсков заявив, за якої умови РФ підпише мирні угоди з Україною

Пєсков заявив, за якої умови РФ підпише мирні угоди з Україною

Речник Путіна Дмитро Пєсков не змінюючи свого наротиву заявив, що підписання мирного договору України з Росією можливе тільки після виконання вимог РФ.

Пєсков вважає, що Україна всі вимоги РФ знає.

Про це він повідомив виданню “Інтерфакс”.

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“Що стосується мирної угоди, так, вона можлива після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони. Україна прекрасно знає все”, - сказав Пєсков.

Умовне питання підписання мирної угоди було піднято журналістом, який посилається на статтю американського часописа The National Interest.

В публікації мова йде про виведення військ РФ з окупованих регіонів окрім Криму та Донбасу. Україна зі свого боку в Конституції прописує свій нейтралітет та входить в ЄС. Однак буде зобов'язана зупинити партнерські відносини щодо постачання зброї.

Зі свого боку Пєсков сказав, що цю статтю не читав та вдався до вже відомого наротиву про “російські умови”.

Нагадаємо, що росіяни на Бахмутському напрямку гатять по позиціях української армії.

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