Дмитро Пєсков висловився про так звані переговори щодо миру з Україною.
Прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив чергову заяву про "мирні" переговори з Україною.
Його заяви цитують пропагандистські ЗМІ РФ.
Так, Пєсков сказав, що "обговорення миру в Україні без РФ не має сенсу".
За його словами, зустріч країн за формулою президента України Володимира Зеленського - "розмова заради розмови, оскільки РФ там не бере участі".
"Київ сам формалізував для себе заборону на будь-які переговори з Москвою, це абсурдна ситуація… Москва за вирішення українського питання мирним шляхом, але в умовах небажання країн Заходу та України РФ виконує свої цілі через "СВО", - йдеться у заяві Пєскова.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Єрмак наголосив, що чинна влада України не піде на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій.
Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що будь-яке "замороження" війни для нібито переговорів диктатор Росії Володимир Путін використає для підсилення своєї окупаційної армії, щоб ще раз атакувати Україну.
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