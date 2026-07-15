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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
246
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“Писком до грунту”: ЗСУ дроном знищили російський Мі-28 “Нічний мисливець”, “Мадяр” показав відео

Оператори підрозділу «Рарог» 427-го окремого полку безпілотних систем уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 «Нічний мисливець» у Бєлгородській області.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Мі-28

Мі-28 / © rusvesna.su

Підрозділ «Рарог» 427-го окремого полку безпілотних систем уразив російський ударний гелікоптер Мі-28 «Нічний мисливець» у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

За його словами, російський гелікоптер Мі-28 був уражений близько 10:00 у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області.

«Хробачий Мі-28 “Нічний мисливець” писком до ґрунту», — написав Бровді.

За його словами, ураження здійснили оператори підрозділу «Рарог» 427-го окремого полку безпілотних систем.

Раніше російські військові блогери повідомили про втрату ударного вертольота Ка-52М «Алігатор» під час бойового вильоту — після вогневого ураження один із пілотів загинув, другий зміг евакуюватися.

Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера становить близько 16 млн дол., що робить його однією з найдорожчих втрат російської армії. Ка-52 призначений для розвідки, координації бойових дій та ураження бронетехніки, живої сили й повітряних цілей. З огляду на це його знищення є відчутною втратою для окупантів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
246
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