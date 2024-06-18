QR-код у "Резерв+": у Міноборони розповіли про зміни та нові функції

У застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" від 18 червня став доступний електронний військово-обліковий документ у вигляді QR-коду, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про оновлений "Резерв+" в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Ми нарешті отримали електронний військово-обліковий документ. Він має точно таку ж силу, як і паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи – поліція, ТЦК можуть перевірити чинність документу дуже простим шляхом – через камеру на смартфоні, завантаживши собі той самий застосунок", - зазначила вона.

За її словами, в документі є персональні службові дані, інформація щодо дати ВЛК, відстрочки чи бронювання. Буквально всі дані, які стосуються військового обліку, можна завантажити у застосунку, натиснувши кнопку "згенерувати документ".

Заступниця міністра оборони зауважила, що військово-обліковий документ наразі потрібен громадянам у багатьох випадках. Крім того, є обов'язок військовозобов'язаних носити при собі документ, його можуть запросити при прийманні на роботу чи на навчання.

"У всіх цих випадках електронний обліковий документ допомагає уникати папірців. Ми, виконали свою обіцянку, запустили цю можливість. Ми запускаємо ітераційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримують доступ до можливості генерації цього документа. Успішно завантажили електронний обліковий документ 62 тисячі користувачів, це дуже великий попит – буквально за декілька годин. І далі застосунок протягом декількох днів буде абсолютно всім доступний у маркетах. За необхідності, якщо людині це потрібно, можна показувати як в застосунку QR-код, так і в роздрукованому варіанті", - резюмувала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, адвокат назвав особливість застосунку "Резерв+".

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