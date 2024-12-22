"Рабство з квитком в один кінець": нардепка про те, чому піхота – найбільш непопулярна серед військових

Крім того, Безугла звернула увагу на проблему корупції – "своїх" і часто непрофесійних бійців залишають в тилу, тому як фахівці з інших родів військ потрапляють в піхоту на фронт.

У тому, що піхота стала найбільш непопулярним родом військ провина лежить на військовому командуванні, яке необдумано кидає особовий склад на "м'ясні штурми".

Таку думку висловила нардепка Мар'яна Безугла, коментуючи останній скандал, що нібито військових з Повітряних сил перекидають у піхоту.

"Піхота – ключова, але коли її застосовують "червоні генерали", ми нічим не відрізняємося від росіян: "м'ясні штурми", відновлення позицій у низинах, часто без дорозвідки та взаємодії підрозділів тощо", – пише Безугла.

На її думку, сьогодні реальна піхота стала "рабством з квитком в один кінець".

"І це рабство не через те, що росіяни нападають, що є очевидним фактом, а через щоденні тупі й відсталі рішення військового командування та ігнорування потреби у професіоналізмі, правді й плануванні", – каже депутатка.

Також вона наголошує, що лікарів, фахівців із ППО, артилеристів тощо слід удосконалювати, а не відправляти не за фахом, де вони будуть неефективні й швидко загинуть.

Крім того, Безугла звернула увагу на проблему корупції – "своїх" залишають в тилу, у той час, як неугодних кидають на фронт.

"У той самий час перед закритими очима генералів цвіте й пахне корупція: влаштування своїх у тил, аби тільки не потрапити в піхоту. Саме такі під час чисток зазвичай залишаються на своїх місцях, а відправляють часто саме тих, хто не підкупив і є фахівцями, нездатними до інтриг заради теплого місця. Армія розвалюється і гниє саме через якість менеджменту та рішення, що ухвалюються нагорі", – вважає Безугла.

На її думку, врятувати ситуацію може лише перезапуск системи.

Військовий 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що вперше повністю погоджується з Безуглою.

"Розумні думки щодо реальності війни зʼявляються навіть у цивільної та далекої від війни, але не у керівництва", – сказав він.

Нагадаємо, що видання The Guardian з посиланням на два джерела в підрозділах ППО повідомляло, що нібито через дефіцит піхоти на фронті Генеральний штаб наказав підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

Твердження британських журналістів Генштаб ЗСУ назвав "недостовірним та некоректним".

Своєю чергою ексречник ПС Юрій Ігнат наголосив, що "ніхто, ніколи не направляв в піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T".

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