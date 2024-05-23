"Рації мовчать, в Шебекіно немає світла": російські військові жаліються на умови служби (перехоплення)

Військовослужбовці Росії з Шебекінського району Бєлгородської області обговорюють умови, у яких доводиться виконувати воєнні завдання.

Про це свідчить перехопення ГУР МО України.

"Ліс криють... я не знаю, що я ось доти додзвонитися ні до кого не можу. І всі також мовчать. В Шебекіно немає світла...", - жаліється солдат.

Раніше українська розвідка перехопила розмову жителя Росії з Бєлгородської області щодо випадків мародерства, зокрема викрадення автівки російськими солдатами.

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