Рада дозволила приймати іноземців на військову службу в розвідку під час воєнного стану

Рада дозволила приймати іноземців на військову службу в розвідку під час воєнного стану

Розвідка зможе більш ефективно протидіяти та здійснювати відсічі зовнішньої агресії рф проти України за рахунок вмотивованих іноземців та осіб без громадянства.

Верховна Рада України дозволила приймати іноземців на військову службу в розвідку під час воєнного стану.

На пленарному засіданні 14 квітня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про розвідку", яким удосконалено правові та організаційні засади діяльності розвідувального органу Міністерства оборони України, а також суттєво посилено спроможності з виконання покладених на цей орган завдань.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Закон забезпечить ефективне виконання завдань, покладених на розвідувальний орган Міністерства оборони України в умовах протидії та здійснення відсічі зовнішньої агресії рф проти України за рахунок вмотивованих іноземців та осіб без громадянства, прийнятих на військову службу до цього органу", - йдеться у повідомленні.

Пропоновані зміни до закону спрямовані на розвиток бойових та спеціальних можливостей розвідувального органу Міноборони України для стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, протидії гібридним та зовнішнім загрозам в умовах дії воєнного стану в Україні або на окремих її територіях.

Проєкт Закону зареєстровано за № 7240-1.

Нагадаємо, в Україні від мобілізації звільнили студентів і викладачів професійно-технічної освіти.

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