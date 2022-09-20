Рада дозволила ще одній категорії чоловіків демобілізуватися: кого це стосується

Верховна Рада України на пленарному засіданні 20 вересня ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосував 331 нардеп.

"Парламент ухвалив в цілому (законопроєкт) №7678 щодо віднесення до підстав звільнення з військової служби наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. "За" 331 голосів", - пише нардеп.

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Як пояснюють автори законопроєкту, згідно з нормою закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається від призову на військову службу під час мобілізації деяким особам, а саме жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Однак в одному з пунктів сказано, що крім періоду дії воєнного стану.

"Тобто ці особи можуть призиватись за власним бажанням, але на практиці їх могли призвати й без бажання, або якщо людина свідомо не повідомила, або не знала що не підлягає мобілізації… Станом на початок мобілізації було масово порушене право багатодітних батьків нести військову службу за власним бажанням і тільки за місцем проживання, та за наслідками цього порушення ненадання державою права батькам, які є багатодітними, права звільнятися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану. У зв’язку з цим багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Після багатьох звернень на гарячу лінію Міністерства оборони України щодо незаконної мобілізації ці чоловіки писали рапорти на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, посилаючись на Постанову КМУ №413 від 12 червня 2013 року. Їм було відмовлено згідно зі ст. 26 Закону України про звільнення з військової служби", – пояснюють автори законопроєкту необхідність внесення відповідних змін.

Нагадаємо, чоловікам можуть дозволити їхати за кордон за умови щомісячного внеску на ЗСУ. Подробиці тут.

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