Рада дозволила у воєнний час розміщувати державні реєстри за межами України

Відповідний законопроєкт підтримали 345 народних депутатів.
Верховна Рада дозволила створювати резервні копії державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану за межами України.
Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання парламенту.
Законопроєкт №7152 підтримали 345 народних депутатів.
"Це дасть можливість забезпечити належне функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, та захисту інформації, що обробляється в них, в умовах дії воєнного стану", - сказано в документі.
Як йдеться у поюяснювальній записці, упродовж періоду дії воєнного стану в Україні та 6 місяців
після його припинення чи скасування власники державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори щодо технічного адміністрування відповідних реєстрів із іноземними компаніями.
Зокрема, законопроєкт передбачає:
- створення резервних копій державних інформаційних ресурсів із дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їх захисту, цілісності, конфіденційності та їх розміщення за межами України;
- можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.
Також, відповідно до законопроєкту, забороняється розміщення систем та зберігання резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем:
- на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження,
- територіях держав, визнаних ВРУ державами – агресорами,
- територіях держав, щодо яких застосовані санкції,
- територіях держав, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами, забороняється.
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