Рада ООН з прав людини підтримала розслідування воєнних злочинів Росії

Проти розслідування звірств російських окупантів поблизу української столиці були Китай та Еритрея.

У четвер, 12 травня, Рада ООН з прав людини ухвалила рішення провести розслідування можливих воєнних злочинів російських окупантів поблизу столиці України.

Про це повідомили в Twitter Ради ООН, опублікувавши результати голосування.

За запропоновану Києвом резолюцію про утворення спеціальної слідчої комісії проголосували 33 країни.

Дванадцять держав-членів, серед яких Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан і Венесуела, утрималися від голосування. Тільки Китай та Еритрея висловилися проти цієї пропозиції.

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The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.



✅ YES: 33

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022

Посол Китаю Чень Сюй, коментуючи цю резолюцію, поскаржився на “політизацію” Ради, заявивши, що такий документ може “підлити масла у вогонь”.

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Вищий правозахисний орган ООН також закликав Росію негайно надати гуманітарним працівникам доступ до цивільних осіб, вивезених з України до Росії, оскільки українські громадяни скаржаться на примусове переміщення людей через кордон проти їхньої волі.

Нагадаємо, раніше Генасамблея ООН ухвалила рішення, що Чехія займе місце Росії у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини до 31 грудня 2023 року.

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