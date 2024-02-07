Рада підтримала у першому читанні проєкт про посилення мобілізації - коли він може вступити у дію

Законопроєкт про посилення мобілізації може вступити в силу у квітні, за припущення нардепа.
У середу, 7 лютого, Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект №10449 про посилення мобілізації.
Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання парламенту.
Підтримували оновлений проєкт про зміни у мобілізації 243 народних депутата. Проти - 12, утрималися - 45.
Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк додав, що законопроект ухвалено без пропозицій Комітету.
"Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - написав він на сторінці у телеграм-каналі.
Як голосували по фракціях:
- "Слуги Народу" - 178
- "Європейська Солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 0
- Заборонена проросійська партія "Платформа за життя та мир" - 17
- "За майбутнє" - 7
- "Голос" - 3
- "Довіра" - 18
- "Відновлення України" - 12
- Позафракційні - 8.
Нагадаємо, 7 лютого о 13 народні депутати розпочали розгляд проєкту про посилення мобілізації в Україні.
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