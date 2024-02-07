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Рада підтримала у першому читанні проєкт про посилення мобілізації - коли він може вступити у дію

Рада підтримала у першому читанні проєкт про посилення мобілізації - коли він може вступити у дію

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Законопроєкт про посилення мобілізації може вступити в силу у квітні, за припущення нардепа.

У середу, 7 лютого, Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект №10449 про посилення мобілізації.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання парламенту. 

Підтримували оновлений проєкт про зміни у мобілізації 243 народних депутата. Проти - 12, утрималися - 45. 

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк додав, що законопроект ухвалено без пропозицій Комітету.

"Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - написав він на сторінці у телеграм-каналі. 

Як голосували по фракціях:

  • "Слуги Народу" - 178
  • "Європейська Солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 0
  • Заборонена проросійська партія "Платформа за життя та мир" - 17
  • "За майбутнє" - 7
  • "Голос" - 3
  • "Довіра" - 18
  • "Відновлення України" - 12
  • Позафракційні - 8.

Нагадаємо, 7 лютого о 13 народні депутати розпочали розгляд проєкту про посилення мобілізації в Україні.

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