Рада підтримала законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських: що ним передбачено

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається, “За” законопроєкт проголосував 271 народний депутат.

"Пропонується удосконалити питання з відпустками військовослужбовців, наприклад, по догляду за дитиною, і питання про нарахування пенсій для військовослужбовців", - процитував Ярослав Железняк.

За його словами, в документі також є норми про обмеження військовослужбовцям можливості ділитися певними даними в Мережі.

“Саме тому ми не голосували в першому”, - додав нардеп.

Нагадаємо, що Рада створила ТСК щодо розслідування дій місцевої влади Києва.

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