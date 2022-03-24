Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році: як відбуватиметься вступ до вишів

Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році: як відбуватиметься вступ до вишів

Парламентарі наголошують, що ЗНО спростили лише на рік через війну з Росією.

В Україні спростили зовнішнє незалежне оцінювання, скасували державну атестацію та вступні іспити через бойові дії. Вступна кампанія у виші проходитиме за спеціальною процедурою.

Відповідний законопроєкт № 7132 ухвалила Верховна рада 24 березня.

Так, після ухвалення законопроєкту:

випускники шкіл у 2022 році звільняються від проходження державної підсумкової атестації;

вступна кампанія у виші проходитиме за спеціальною процедурою без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Зазначається, що порядок вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти невдовзі має затвердити Міністерство освіти та науки України.

Крім того, парламенатрі наголошують, що ЗНО спростили лише на рік через війну з Росією.

"Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурєнтам чіткий план дій", – зазначила народна депутатка Юлія Гришина.

Своєю чергою, народна депутатка Наталія Піпа поінформувала, що абітурієнтам можуть запропонувати мультипредментний онлайн-тест з трьох предметів: української мови, історії України та математики.

Тест абітурієнти мають проходити в безпечних місцях у липні 2022 року.

Наразі розглядається можливість організувати його проведення при посольствах та консульствах України за кордоном.

"Рішення не є остаточним. Можливі зміни. Тестування, як і завжди, буде проводити Український центр оцінювання якості освіти. МОН розробляє процедуру в деталях. Кабмін має затвердити", – сказала депутатка.

Раніше міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що скасування ЗНО є необхідним для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

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