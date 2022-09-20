Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування

Документ передбачає доповнити закон України про Нацгвардію новою нормою, яка надасть можливість проведення робіт із розмінування, у тому числі під час дії режиму воєнного стану.

Верховна Радаухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

За ухвалення відповідного законопроєкту №7673 в цілому проголосували 305 народних обранців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Як йдеться у пояснювальній записці, документ передбачає доповнити закон України про Нацгвардію новою нормою, яка надасть можливість проведення робіт із розмінування, у тому числі під час дії режиму воєнного стану.

У тексті також наголошується, що з початком військової агресії РФ проти України військові частини та підрозділи Нацгвардії беруть безпосередню участь у веденні бойових дій.

За словами авторів законопроєкту, перед початком бойових дій та під час їх ведення систематично виникає потреба у проведенні робіт із розмінування об’єктів та інфраструктури, знищенні небезпечних боєприпасів.

Крім того, зазначається, що й у мирний час частини та підрозділи Нацгвардії проводять заходи з бойової та спеціальної підготовки, що призводить до систематичної появи на територіях стрільбищ та полігонів боєприпасів, які не розірвались.

"Ураховуючи викладене, виникає нагальна потреба в законодавчому врегулюванні питання здійснення Національною гвардією України заходів із розмінування", - резюмується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Рада дозволила ще одній категорії чоловіків демобілізуватися.

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