Рада ухвалила законопроєкт про статус бійців, які воюють у РФ: що він передбачає

Законопроєкт про статус військових, які воюють на території РФ, зокрема в Курській області, був ухвалений сьогодні, 20 серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт в цілому підтримав 321 депутат.

Українські військовослужбовці отримуватимуть такі самі виплати та преференції, як на передовій. Також закон розширює соціальний захист для військовослужбовців деяких військових та правоохоронних органів та членів їхніх сімей з таких органів, які "виконують свій обов’язок за межами України, зокрема на території держави-агресорки".

У картці законопроєкту вказано, що його ініціатором виступив президент України Володимир Зеленський.

Тим часом командир роти 130-го батальйону тероборони Віктор Баранов емоційно розкритикував діяльність ТЦК щодо методів мобілізації, яку ті здійснюють. За його словами, дедалі частіше на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИПАЛИВ ПРАВДУ В ЕФІРІ БЕЗ ЦЕНЗУРИ! Командир роти СКАЗАВ ВСЕ, ЩО ДУМАЄ ПРО ТЦК

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