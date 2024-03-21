Рада ухвалила важливий законопроєкт для військових та поліцейських: деталі

Тепер поранені військові зможуть лікуватися до 12 місяців без проходження ВЛК кожні чотири місяці.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соцзахист.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається, “За” законопроєкт проголосували 296 народних обранців.

Відповідно до закону передбачається, що поранені військові зможуть лікуватися до 12 місяців без проходження ВЛК кожні чотири місяці. Це стосується і лікування за кордоном. Українські захисники отримають право на відпустку при народженні дитини. А цивільних зможуть брати на посади військових капеланів.

Крім того, виплати рідним загиблих на війні становитимуть 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада вранці 20 березня зняла з розгляду на порядку денному деякі законопроєкти через брак голосів.

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