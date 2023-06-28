Рада в цілому ухвалила закон про доплати для військових: хто і які суми буде отримувати

Закон не передбачає додаткових виплат тим, хто не перебуває в зоні бойових дій.

У середу, 28 червня, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим у розмірі 30-100 тис. грн щомісячно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний закон підтримали в цілому 311 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що:

військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів.

Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. доплати строковикам лишили 6 000 грн/міс, курсантам – 2 350 грн/міс.

для поранених, які визнані непридатними до військової служби, буде додаткова виплата 20 100 грн за порядком КМУ

померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн.

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн.

Відпустка військовим

Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами, для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої. Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Окрім того, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки складає не менше одного місяця.

Історія із доплатами військовим

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ виплати 100 тисяч і 30 тисяч гривень отримували всі військові в Україні, зокрема контрактники та строковики на загальних підставах. Однак після змін від 1 лютого 2023 року строковикам скасували доплати у 30 тисяч. Уже 10 квітня 2023 року Верховна Рада повернула виплати законопроєктом №8212, але виявилося, що в бюджеті на це немає грошей.

Тоді 30 травня 2023 року в першому читанні ухвалили законопроєкт №9342, який фактично зберігає чинну систему винагороди військовослужбовцям. Відмінність полягає лишу у тому, що документ не передбачає додаткових виплат тим, хто не перебуває в зоні бойових дій.

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