Яким категоріям громадян відмовлено у наданні відстрочки від мобілізації під час розгляду правок до законопроєкту

ВР продовжує розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію — кому відмовлено у відстрочці

Комітет Верховної Ради з оборони продовжує розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання.

Комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроєкт, що ухвалено в першому читанні.

Про це повідомила член комітету Ірина Фріз.

Йдеться про виправлення до законопроєкту про мобілізацію, який обговорювався на комітеті. Було відмовлено запроваджувати відстрочку від мобілізації для низки категорій.

За словами Фріз, відхилені редагування з відстрочкою для:

начальства НАБУ та ГБР,

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг посла,

релігійних проповідників та священників,

працівників позашкільної освіти,

для неповнорідних братів (у поточному законодавстві відстрочка дається тому, хто має на війні загинули неповнорідний брат чи неповнорідна сестра, але у законопроєкті про мобілізацію це планують викреслити),

для творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна).

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