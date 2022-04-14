Рада визнала режим РФ нацистським та заборонила використовувати знаки Z, V і символіку армії Росії

Рада визнала режим РФ нацистським та заборонила використовувати знаки Z, V і символіку армії Росії

Також РФ визнано державою-терористом, а також забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7214 про про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України.

Відповідне рішення підтримали нардепи під час закритого засідання парламенту 14 квітня.

Відповідно до закону, РФ визнано державою-терористом, що вчиняє геноцид українського народу, масові вбивства, міжнародні злочини в Україні, а також забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України. Також забороняється використання знаків «V» і «Z» і використання символіки збройних сил росії.

Як йдеться у пояснювальній записці, російські символи заборонено розміщати:

на будь-яких рекламних носіях;

на транспорті;

на одязі;

у місцях проведення масових заходів;

в агітаційних матеріалах (крім матеріалів проти російської агресії);

у постах в соцмережах, виняток — дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність росії;

у фільмах, передачах, відеоблогах; виняток — дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність росії;

у рекламі на телебаченні, радіо та в інтернеті.

Раніше повідомляли, що Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Детальніше - за цим посиланням.

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