Рада визнала режим РФ нацистським та заборонила використовувати знаки Z, V і символіку армії Росії

Також РФ визнано державою-терористом, а також забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7214 про про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України.
Відповідне рішення підтримали нардепи під час закритого засідання парламенту 14 квітня.
Відповідно до закону, РФ визнано державою-терористом, що вчиняє геноцид українського народу, масові вбивства, міжнародні злочини в Україні, а також забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України. Також забороняється використання знаків «V» і «Z» і використання символіки збройних сил росії.
Як йдеться у пояснювальній записці, російські символи заборонено розміщати:
- на будь-яких рекламних носіях;
- на транспорті;
- на одязі;
- у місцях проведення масових заходів;
- в агітаційних матеріалах (крім матеріалів проти російської агресії);
- у постах в соцмережах, виняток — дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність росії;
- у фільмах, передачах, відеоблогах; виняток — дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність росії;
- у рекламі на телебаченні, радіо та в інтернеті.
Раніше повідомляли, що Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Детальніше - за цим посиланням.
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