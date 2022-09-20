Рада взялася за посилення кордону з Росією і Білоруссю

Зокрема, прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з країнами-агресорами збільшать до двох кілометрів.

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законів про захист держкордону України.

За ухвалення відповідного законопроєкту №7687 за основу проголосували 250 народних обранців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами голови політичної партії "Слуга народу", нардепа Олени Шуляк, законопроєкт передбачає внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України.

"Зокрема, це дозволить збільшити прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з країнами-агресорами до двох кілометрів. Врегулювати порядок та способи залучення військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань з посилення охорони державного кордону. Внести зміни щодо унеможливлення зловживання процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в’їзд в Україну, або які становлять загрозу прикордонній безпеці України", - розповіла нардеп.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, документ також допоможе спростити процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, які затримуються за незаконний перетин кордону або інші грубі порушення українського законодавства.

Зокрема, пропонується надати право на ухвалення таких рішень відповідним державним органам (Службі безпеки України, Державній міграційній службі, Держприкордонслужбі), а до суду звертатися вже для затримання з метою виконання процедури видворення.

Нагадаємо, Путін може готувати ескалацію. Кремлівський диктатор закликає вивчати зразки західної зброї, яка застосовується в Україні.

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