Рада звільнила від призову родичів загиблих на війні: кого торкнуться зміни

Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, зміни стосуються призову жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. Такі особи не підлягають призову. Відповідне рішення підтримали 282 народні депутати.

Закон ухвалили під час засідання парламенту у п'ятницю, 29 липня.

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"Проєкт закону розроблено у зв’язку із необхідністю передбачити положення закону, які б дозволяли особам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану, не бути призваними. Оскільки ризики загинути та пропасти безвісти існують як під час операції Об’єднаних сил, так і існують на даний момент під час дії воєнного стану", - йдеться в документі.

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна в ефірі спільного телемарафону розповіла деталі ухваленого закону. Вона зауважила, під цей закон підпадають найближчі члени родин. Це - батьки, діти та рідні сестри/брати військового, який загинув на війні.

"Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", - йдеться у документі.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією в Україні.

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