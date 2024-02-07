Рада звільнила з посади члена Центрвиборчкому Юрія Буглака, який півтора року живе у США

Верховна Рада звільнила члена Центрвиборчкому Юрія Буглака, який за даними журналістів виїхав до США перед вторгненням і отримав 1,5 млн гривень з держбюджету зарплатнею.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається, за постанову щодо звільнення Юрія Буглака проголосували 300 народних депутатів. І сталося це через сім місяців після розслідування журналістів.

В серпні минулого року проєкт “Схеми” оприлюднив розслідування щодо Буглака де йдеться про те, що чиновник покинув Україну за 12 місяців до початку повномасштабної війни. І він досі не повернувся з-за кордону.

Зараз член ЦВК мешкає у передмісті Маямі - за півтора року він отримав 1,5 мільйона гривень зарплати з державного бюджету. Що цікаво, 230 тисяч гривень із загальної суми - це допомога “для вирішення соціально-побутових питань” через народження дитини та “на оздоровлення”.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстрували постанову про звільнення із посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрія Буглака.

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