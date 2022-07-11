Радбез ООН готується протистояти РФ, що може показати фріків, які брехатимуть про неонацистів в Україні

Росія сьогодні знов намагатиметься використати майданчик ООН для поширення антиукраїнської пропаганди. Постійна російська місія скликала засідання - втім не у звичному форматі Ради безпеки, постійним членом якої вона є, а неформальне.

В офіційних документах, оприлюднених на сторінці ООН, ідеться, що росіяни пропонують обговорити "витоки неонацизму в Україні". Український посол в ООН в ексклюзивному інтерв’ю ТСН зазначив, чому росіяни спромоглися лише на неформальні збори і як Україна має намір реагувати на цю провокацію.

Це буде не звичайне засідання Ради безпеки, а неформальні збори за так званою формулою «Аріа». Такий формат роботи був винайдений для того, щоб члени Радбезу могли заслуховувати інформацію від доповідачів, із запрошенням яких на формальне засідання можуть виникнути складнощі, розповів ТСН постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. І багато країн, зокрема й Україна, користувалися формулою «Аріа», щоб вмикати на засідання представників тимчасово окупованих Росією територій.

Але Росія, вочевидь, націлилася залучити до засідання когось геть одіозного, прогнозує посол України. Офіційно заявленою росіянами темою є витоки неонацизму в Україні. «У мене немає сумніву, що користуючись тим, що це не є засіданням Ради безпеки, що це є зібранням членів Ради безпеки, і то не всіх, у неформальному, неофіційному форматі, а тим більше користуючись віртуальним форматом проведення, Російська Федерація посадить якихось покидьків і фріків, для того, щоб розповідати якісь хворобливі наративи щодо неонацизму», - каже Сергій Кислиця.

Виходячи із того, що засідання неформальне, а Україна не є членом Радбезу, наша місія скликані Росією збори ігноруватиме, говорить посол. Але партнери України, що входять до радбезу, вважає він, не залишать це засідання без уваги. «Наші партнери, або деякі з них, на експертному рівні підуть на цей захід, аби дати відсіч російським наративом. Для того, щоб Російська Федерація не залишилася наодинці зі своїм брєдом», - додає Кислиця.

Засідання розпочнеться по 10 вечора за Києвом. І попри неофіційний статус висвітлюватиметься на офіційному каналі ООН.

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