"Радикальний крок": експерт пояснив, чому окупанти вдарили по Україні шістьма "Кинджалами"

Російські окупанти масовано атакували Україну 9 березня з використанням ракет "Кинджал", щоб гарантовано уразити саме важливі інфраструктурні чи інші цінні об'єкти.

Про це сказав військовий оглядач, блогер, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі виданню "Телеграф".

Коваленко вказав на той факт, що Росія наразі фактично не може виробляти "Кинджал". І окупанти їх пустили по об'єктах, які на думку російського командування, є важливими та мають якесь стратегічне значення.

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Експерт також нагадав, що українська ППО наразі не може перехоплювати "Кинджал".

"Росіяни пішли на досить такий радикальний крок, тому що взагалі то за весь 2022 рік було використано майже таку ж кількість — шість-сім ракет Х-47М2 "Кинджал". Отже, у них був якийсь такий істеричний припадок", — висловився Коваленко

За його словами, росіяни не змінили своєї тактики із завдання ударів по критичній інфраструктурі. Натомість Україна наразі гідно протистоїть атакам росіян і швидко ліквідовує наслідки.

"Можемо казати, що їхня тактика з одного боку свідчить: росіяни дійсно досить серйозно відстають в плануванні та зборі аналітичної інформації. Але з іншого боку — це якось все настільки примітивно та банально, що також насторожує. Невже таке можливо?!", - додає він.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти масовано обстріляли Україну. Уперше росіяни застосували одразу шість надзвукових ракет "Кинджал",заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зокрема, російська армія атакувала Київ ракетою "Кинджал". Внаслідок ракетного удару пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Є постраждалі.

Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. Сили ППО збили 34 крилаті ракети і чотири з восьми дронів-камікадзе. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей.

У Золочівському районі Львівської області під час масованої російської атаки ракета окупантів впала у житловій зоні. Загинуло п'ятеро людей.

Внаслідок масованої атаки, яку влаштувала РФ, є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих українців, а також наголосив, що відповідальність за все скоєне їх не мине.

Масована нічна ракетна атака росіян свідчить про те, що окупанти мають намір ворога знайти нову тактику ударів. Росія, ймовірно, буде пробувати різні варіанти використання своїх ракет, вважає керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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