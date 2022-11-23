Раділа обстрілам та знімала відео: СБУ встановила жінку, яка "злила" ракетні удари по Львівщині (відео)

Під час останніх ракетних атак по Львівщині одна з користувачок соцмережі Tik Tok запостила відео, на якому радіє обстрілам.

Служба безпеки України встановила особу жінки, яка вела трансляцію в Tik Tok під час завдання ракетних ударів по інфраструктурі на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Львівській області.

"Під час останніх атак по Львівщині одна з користувачок «Tik Tok» запостила відео на якому радіє обстрілам, які здійснює рф по українській інфраструктурі. Оперативники СБУ встановили проросійську шанувальницю та після її повернення до Львова завітали в гості", - йдеться у повідомленні.

На відео, яке оприлюднила СБУ, жінка каже, що кається у вчиненому та просить вибачення.

"Вибачаюсь за те, що я виклала відео, в якому було видно два прильоти ракет зі сторони Російської Федерації. Вибачаюся, що створила небезпеку для громадян України. Обіцяю більше так ніколи не робити і нести за свої вчинки відповідальність", – сказала жінка.

Ракетна атака по Львівській області

15 листопада росіяни випустили по Львівщині 13 ракет, більшість з яких вдалося збити. Проте критичних ушкоджень зазнали три об’єкти енергетичної інфраструктури в області.

Внаслідок масованого ракетного удару 15 листопада без світла залишилося 80% Львова.

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