“Радили фактично здатися тиранії”: Зеленський нагадав про перші дні війни

Український президент розповів про те, як йому пропонували залишити країну.

Президент України Володимир Зеленський пригадав, що йому говорили у перші дні після 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 15 квітня.

“Я пригадую перший день вторгнення Російської Федерації. Я пригадую, що мені говорили 24 лютого. Зокрема й сильні світу цього. М’яко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії”, - розповів український президент.

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На його думку, такі поради лунали тому, що у світі ще не знали, наскільки українці сміливі, як цінують свободу та можливість жити так, як вони хочуть.

Натомість господаря Кремля та його поплічників Зеленський назвав людьми, які “керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази хіба що на окупованій території та краде додому навіть звичайну побутову техніку”.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 50-го дня війни

Нагадаємо, російські окупанти-мародери, які відступили з Київської області до Білорусі, штурмували кур'єрські доставки в РФ, аби відправити додому награбоване.

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